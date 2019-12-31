立法院今天上午將進行「反滲透法」審議，但是上午朝野協商毫無共識，因此進行逐條表決，但不少民間團體一早就在立法院外聚集抗議，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂更是一早就出現在立院抗議，還現場親簽生死狀，當場立誓只要兩岸戰事，自願前往第一線協商和平方案。

張安樂一早就帶著民眾出現在就在青島東路，他在現場群眾大喊，「我是中國人，是十四億兩千三百萬的中國人，不許你們分裂國土。這不是反滲透法，根本是殘害人民法」，因為反滲透法將直接影響台灣人民安居樂業以及兩岸生意往來。張安樂質疑，提出反滲透法的人，在兩岸發生戰爭時，敢不敢站上一線?

為此張安樂特別準備了一張生死奘，並親自在場簽署。他表示，統促黨只要發生戰事，絕對敢到第一線，而且自己願意親自前往第一線協商和平方案。張安樂在現場痛也批民進黨破壞兩岸關係，會為人民帶來戰爭。

由於預計今天前往抗議的民間團體會愈來愈多，台北市警中正一分局表示，已規劃相關維安措施遏阻任何惡意挑釁、衝突及暴力行為，維護立委順利行使職權。

台北市警局也從忠孝東路1段（不含）以南、林森南路（不含）以西、濟南路1段（含）以北、中山南路（不含）以東的區域周邊架設拒馬及阻絕器材，現場進行交通管制，並視狀況提前開放或延後。

市警局呼籲持不同意見的團體或民眾，應理性和平表達訴求，共同維護社會秩序與安全。警方一向秉持依法行政、嚴正執法原則，將堅定執法決心，不容許任何形式的暴力或犯罪行為。

(中時電子報)