蔡英文總統的親筆祝賀信。（本人提供）

一般人對消防員的刻板印象，就是全身結實的肌肉，但其實不重量訓練對於消防員來說，最重要的就是能鍛鍊出在工作時能避免受傷、能達到自我保護的肌群。桃園市政府消防局第二搜救救助分隊隊員陳俊陽在學習戰術體能後，自費考取丙級肌力與體能教練，今年更拿下世界警消運動會「極限消防員競賽」的第七名。

陳俊陽雖是應用外語科系畢業，受到日本熱血漫畫「火線先鋒大吾」（又譯：め組大吾）影響，101年特考後加入消防體系，先是在台中市消防局服務，再轉往桃園市消防局進入搜救隊。談起消防工作，陳俊陽笑說跟漫畫裡的完全不一樣，實際工作講究的是團隊作戰，非個人主義。

陳俊陽說，剛好桃園市消防局在2016年推出「戰術體能指導員」，與怪獸肌力與體能訓練中心創始人何立安合作，打算強化消防員的體能，「原本就有健身的習慣，但就是亂做，沒有什麼科學依據，在國外戰術體能已經發展得很有系統，在台灣卻是很新的領域」，桃園消防開始引進戰術體能之後，在2018年消防署所舉辦的「火搶5項競賽」拿下驚人的表現，振奮全局士氣。

陳俊陽笑說，亂練雖然也是會有進步，但很容易有瓶頸、也容易受傷，所以在接觸到戰術體能之後，科學化、有依據地鍛鍊體能，這樣進步很多，在執勤時，不管是使用車輛救助器材、或是美式梯都能更輕鬆，而且他後來也自費在怪獸訓練那裡尋得一群同好、考得丙級證照。陳俊陽也開設了粉絲專頁「陽哥訓練Younger Training」分享戰術體能的心得，今年更是自費前往中國參加世界警消運動會的「極限消防員競賽」拿下第7名的成績。

而陳俊陽不只體能練得好，他在2018年的桃園市政府創新提案時，有鑒於消防車、救護車輛在執勤時，常會遇到用路民眾可能會未禮讓、未注意消防車輛而意外撞上，因此提出了「山羊角Goat Horn」專案。

陳俊陽解釋，山羊角是救災車輛雷射警示裝置，也就是在車頭的左右兩側安裝雷射警示，將成為救災車輛通過紅燈時的視線盲點警示，能讓用路民眾即便沒有注意到警報器，也可以在救災車輛到達前，先看到山羊角雷射警示，這項提案也在桃園市政會議上受邀報告。

面對接下來的計劃，陳俊陽透露，目前與多名消防同仁組成隊伍，計畫參加2021年在荷蘭舉辦的世界警消運動會，希望在這1年多的時間內能好訓練，能把台灣消防走上國際舞台，讓世界看到台灣。

(中時 )