蘋果(Apple Inc.)將推出前所未有的 Apple Watch (PRODUCT) RED 款式？法國網站推測，蘋果或許有計畫在 2020 年進一步拓展 Apple Watch 產品線，推出 (PRODUCT) RED 特別款式，並預測可能在春季推出。若是時間點能早一些，或許還能趕上華人傳統慶祝農曆新年的節期，成為熱門的禮品選擇。

多家外媒引述法國網站《WatchGeneration》報導，指出在蘋果資料庫中發現了 (PRODUCT) RED 款式的 Apple Watch Series 5 款式，是一款採用鋁合金錶殼的款式。先前，蘋果曾經為 Apple Watch 推出過的鋁合金錶殼，有金色、玫瑰金、銀色、太空灰等選擇，在 Apple Watch Series 5 這一代，則僅有金色、銀色、太空灰這三種鋁合金錶殼。另有不鏽鋼、陶瓷以及全新的鈦金屬錶殼。

(PRODUCT) RED 是一項曾授權與予蘋果、GAP、摩托羅拉等品牌的營利性品牌。以蘋果為例，所推出的 (PRODUCT) RED 系列商品，用戶購買後都會捐助部分收入給全球基金(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria），簡稱「全球基金」The Global Fund)，來協助對抗愛滋病、結核病和瘧疾的工作。自2006年以來，累積至今蘋果已藉此計畫募集超過 2.2 億美元。因此，若是蘋果推出了(PRODUCT) RED Apple Watch Series 5 款式，則部分產品收入也將捐助給全球基金。

目前，蘋果官網上提供了的 (PRODUCT) RED 系列產品還不少，包含 iPhone XR (PRODUCT) RED、iPhone 11 (PRODUCT) RED、iPhone 7/8/7 Plus/8 Plus 以及 iPhone 11 Pro 系列皮革保護殼、iPhone 11 Pro 系列矽膠保護殼、Apple Watch 錶帶(運動型錶帶以及運動型錶環)、iPod 配件、第七代 iPod touch 還有部分 Beats 產品。如果你喜歡紅色，也熱愛公益，購物時特別選擇 (PRODUCT) RED 產品就能同時為公益盡一份心力。

(中時電子報)