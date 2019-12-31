在向上路6段也會針對未落實大貨車分流(內側2車道禁行20噸以上大貨車)措施的車輛蒐證舉發。（台中市警局提供／台中馮惠宜傳真）

台中沙鹿區向上路6段過中興路口往西行駛，長達2公里的陡下坡，過去數次發生車輛因超速而發生重大交通事故，為提升交通安全，台中市警察局起將啟用被駕駛人籲為最嚴格的測速標準「區間測速」，另對於「台61線西濱快速道路北上157.8至151.6公里處」及「台61線西濱快速道路南下148.1至156.4公里處」也都建置區間測速設備，將同步在109年1月15日零時開始執法。

針對向上路六段台中市政府警察局為落實速度管理，引進區間測速設備，該設備共有2段監測區間，第一區間為「向上路6段650號上方門架至國道3號龍井交流道下」，第二區間為「國道3號龍井交流道下至向上路6段788號前門架」，如果是同時通過這2個區間的車輛，則會以平均車速較高的區段舉發。

另外，在向上路6段所建置的區間測速設備除了具備測速功能外，也會針對未落實大貨車分流(內側2車道禁行20噸以上大貨車)措施的車輛蒐證舉發，而為了保障該車輛上、下國道3號龍井交流道交織區段的行車安全，在龍井交流道下方更設置了違規停車自動偵測設備，提醒用路人千萬不要在橋下違規停車。

另，台61線西濱快速道路在台中區段已全線高架通車，交通部公路總局第二區養護工程處及臺中市政府警察局為保障用路人安全，共同合作在北上157.8至151.6公里處及148.1至156.4公里處建置區間測速設備。

配合以上三處路段啟用區間測速，台中市政府警察局局長楊源明呼籲，109年加強春節期間安全維護工作從1月16日22時至30日24時止，為期15天，預期將對民眾用路安全將更有保障。

(中時 )