民進黨今天將在立法院強行通過《反滲透法》，台南市第六選區立委候選人洪秀柱今早到關廟市場拜票，批一旦這個法過了，台灣將回復到比戒嚴時期更專制、戒嚴的時代，「所以這次選舉真的非常重要，關係整個社會能不能安定和諧、國家能否永續生存」。她說，2020新的一年希望就是要翻轉台南，不只台南，而是整個台灣政治都能翻轉，讓整個國家走上正確道路，國家安定、兩岸關係和諧。

今天是2019最後一天，洪秀柱說，2020新的一年希望就是希望翻轉台南，而且不只翻轉台南，整個台灣政治都要翻轉，讓整個國家走上正確道路，國家安定、兩岸關係和諧，喊出「2020選2就贏」口號。

提到反滲透法強行過關，洪秀柱說，這是標準的「多數暴民」，這個法過了以後，台灣將會回復到比戒嚴時期還要專制、戒嚴的時代，覺得非常痛心與遺憾，只有利用這次的選舉，才能翻轉這個局面，所以這次選舉真的真的非常重要，關係著整個社會能不能安定和諧、國家能否永續生存，大家真的要好好深思，思考這次選舉對未來影響有多大。

1月4日她將在歸仁有一場大型造勢活動，總統候選人韓國瑜也將到場，她說，選在歸仁是因為這是南關線的中心地點，呼籲大家利用這次活動齊聚一起，讓民進黨知道大家團結的心意，也展現藍軍意志力，希望這場選舉能真的翻轉，從台南市第六選區開始翻轉。

(中時 )