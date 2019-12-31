華為31日公佈，今年年營收可能比去年成長18％，達8500億元人民幣（1217.2億美元），增幅超過2018年的19.5％。不過，因美國的貿易黑名單限制，影響華為採購關鍵零組件的能力，華為輪值董事長徐直軍預計，2020年將是「艱難的一年」，華為成長速度可能達不到今年上半年的水平。

另外，華為發布的第四季數據與路透數據也有些為出入。截至12月31日，當季營收增至2392億元人民幣（232.8億美元），雖較去年同期增加3.9％，但增幅低於第三季的27％。

徐直軍表示，華為今年智慧型手機發貨量達24億台，較2018年增加20％；目前華為銷售的手機大多是在禁令宣布前發布的；2020年外部環境將更趨複雜，世界經濟下行壓力增大，華為也將長期在美國對領先科技打壓的逆境中求生存、謀發展。

美國今5月幾乎禁止華為與美國公司開展業務，阻止其使用Google的Android系統等技術，這也影響新款Mate 30智能手機的發布計畫，不過，該機型仍於9月上市銷。為應對美國封鎖，徐直軍表示，2020年華為將全力打造華為行動服務生態系統，包含雲端儲存服務與一個應用程序庫，這是「智慧型手機海外銷售的必要條件」。

另外，華為同時研發自己的手機操作系統，稱為「鴻蒙」（Harmony），不過分析師對於這套系統是否能取代Android仍表示懷疑。

(旺報 )