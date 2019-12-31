台中市動物保護防疫處為鼓勵飼主替所飼養犬貓完成絕育手術，推「家犬貓絕育手術補助優惠專案」，可選擇「由委辦動物醫院協助申請」或「市民自送申請」，同隻犬貓不可重複申請，補助對象為年滿20歲、設籍且犬貓飼養於台中的市民朋友，自明年1月1日起至12月10日開放申請。

動保處指出，民眾如選擇「由委辦動物醫院協助申請」，只要攜帶身分證至台中委辦動物醫院完成寵物絕育手術後，即可申請；如選擇「市民自送申請」，請上動保處網站下載申請書，將毛孩帶至台中願意配合填寫絕育證明欄及提供手術照片的動物醫院完成絕育手術，並請寵物登記站協助更新寵物資料。

飼主備妥申請文件後，於規定時間內送交動保處即完成申請手續，另市民自送申請名額僅3,000頭犬貓，先申請，先審核；民眾於明年1月1日至12月10日期間完成犬貓絕育手術，且符合犬貓完成晶片植入與寵物登記、領有效期限內的狂犬病預防注射證明書，才可享有補助，公犬貓補助800元，母犬貓補助1,400元。

動保處強調，犬貓絕育可降低罹患乳腺腫瘤、睪丸癌或前列腺癌的風險，也可以穩定寵物情緒，減少動物對領地的佔有欲或發生攻擊行為的機率，請飼主儘早為家中寵物絕育。

(中時 )