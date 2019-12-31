想好跨年煙火要看哪一場了嗎？《中時電子報》為您統整全台7場大型煙火秀，以及煙火模擬影片，選個最合你意的衝一波跨年煙火吧！
★台北
2020台北最High新年城跨年晚會101煙火
地點：台北101大樓
亮點：
今天101的煙火主題為「#希望之光・台灣」。台北101臉書指出，這次煙火象徵台灣是一艘希望之舟，乘載著多元文化與價值觀，以及多樣的生命和自然產物，每個台灣人都同在這艘希望之舟上，一起迎向嶄新希望與夢想的2020年。今年煙火秀也克服單管煙火限制，在單管煙火內同時呈現2種型態、3種色彩，讓煙火效果更絢麗。
美麗華2020 Enjoy love,enjoy life跨年煙火
地點：大直美麗華百樂園
亮點：
長達300秒的星空煙火
★南投
2020愛你愛妳日月潭跨年晚會
地點：南投縣日月潭水社碼頭
煙火亮點：
同時在日月潭水社、伊達邵碼頭施放7分鐘煙火，倒映在湖上，擁有雙重享受，美輪美奐。
★雲林
劍湖山世界2020幸福FANCY GO
地點：劍湖山世界
煙火亮點：
長達566秒的摩天輪跨年煙火秀，以「2020幸福Fancy Go」為主題，首度結合極光盛景，打造全台唯一「幸福極光天使煙火秀」。
★高雄
紫耀義大 享樂由你 2020跨年煙火秀
地點：高雄義大世界
亮點：義大世界今年跨年夜推出999秒大型藝術煙火秀，尺玉煙花、冷光瀑布煙火，點亮夜空，給您更震撼視覺饗宴。跨年煙火前，還有最華麗的無人機燈光展演秀。
★花蓮
2019-2020花蓮太平洋觀光節
地點：東大門廣場
亮點：
300秒高空煙火秀
★金門
2020金門跨年晚會
地點：山外圓環旁空地（金門縣金湖鎮市港段15地號）
亮點：
首次亮相長達180秒的壓軸雷射燈光秀結合煙火。
(中時電子報)
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