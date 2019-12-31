華為輪值董事長徐直軍發布新年致辭，指出2019年預計全年實現銷售收入超過人民幣（下同）8,500億元，年增率約18％，雖然沒有達到年初預期，但公司整體經營穩健，基本經受住了考驗。其中，智能手機業務保持穩健增長，發貨量超過2.4億台。

新浪財經報導，致辭表示，2020年將是華為艱難的一年，繼續處於「實體清單」下，沒有了2019年上半年的快速增長與下半年的市場慣性，除了自身的奮鬥，唯一可依賴的是客戶和夥伴的信任與支持。生存下來是第一優先，要繼續堅持以客戶為中心，以奮鬥者為本，持續為客戶創造價值，重點做好保增長、提能力、優組織、控風險。

他並稱，2020年要全力打造華為行動服務（Huawei Mobile Services，HMS）生態，支持智能手機在海外可銷售，同時2020年要把基於鯤鵬與昇騰處理器的產品作為一個重要增長方向。

致辭最後表示，美國政府對華為的遏制是戰略性的、長期的。對華為來講，卻是一次很好的自我激發、強身健體的機會，使華為更團結、更有戰鬥力，能夠更好地應對未來的挑戰。

(工商 )