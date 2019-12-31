新竹市日前發生小王謀殺人妻命案，42歲吳姓廚師與43歲王姓女子在同間團膳公司上班，單身多年的吳男被美艷的王女迷倒，王女偶爾還會抱怨丈夫沉迷手遊，雙方發展出婚外情，但王女多次向吳男要錢，心情不好還動輒打罵，吳男為愛而甘願淪為提款機，最終卻因被打一巴掌而痛下殺手。

本刊調查，吳男離婚後單身多年，獨自撫育兒子長大，將所有精力投入工作，閒暇之餘還在社區巡守隊以及宮廟擔任志工，他平時在團膳公司當廚師，曾接辦醫院等單位的外燴服務，手藝和真材實料備受肯定。

吳男獨自將兒子撫養長大，投案前更是記掛寶貝兒子，四處請託希望友人幫忙照顧。（圖／翻攝畫面）

吳男知道自己身為「小王」，交往過程極為低調，身邊親近友人都只知道他有交往對象，沒有人知曉女方身分，2人平時則利用上班空檔或者下班後的零碎時間幽會，王女返家後照樣當回賢慧人妻，丈夫也長期被蒙在鼓裡，直到發現妻子遺體才驚覺枕邊人外遇超過1年。

雖然這是一段見不得光的地下戀曲，但吳男深陷王女的溫柔鄉難以自拔，而王女個性強勢爽辣，心情好時對吳男百般體貼，還會親自下廚餵飽情郎，心情不好則對吳男動輒打罵，身處愛情魔障中的吳男默默忍受、不斷退讓，王女卻因此對他予取予求。

(中時電子報)