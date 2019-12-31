據《第一財經》報導，30日晚間，一份名為「關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知」，落款為武漢市衛生健康委員會醫政醫管處的紅頭文件在網路上廣泛傳播。文件稱，根據上級緊急通知，武漢市部分醫療機構陸續出現不明原因肺炎病人。

第一財經記者31日上午撥打武漢市衛生健康委員會官方熱線12320得悉，該文件內容是真實的。12320熱線工作人員表示，本次在武漢出現的不明原因肺炎為何種類型肺炎，還有待查明。

上述文件稱，根據上級緊急通知，武漢市各醫療機構要強化門急診管理，嚴格執行首診負責制，發現不明原因肺炎病人積極調動力量就地救治，不得出現拒診推諉情況。

文件強調，各醫療機構要有針對性地加強呼吸、感染科、重症醫學等多學科專業力量，暢通綠色通道，做好門診和急診之間的有效銜接，完善醫療救治應急預案。

另一份名為「市衛生健康委關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知」也是真的。這份文件稱，根據上級緊急通知，武漢市華南海鮮市場陸續出現不明原因肺炎病人。

所謂不明原因肺炎病例是指同時具備以下4條不能做出明確診斷的肺炎病例：發熱(≥38℃)；具有肺炎或急性呼吸窘迫綜合徵的影像學特徵；發病早期白細胞總數降低或正常，或淋巴細胞分類計數減少；經抗生素規範治療3至5天，病情無明顯改善。

據瞭解，本次現身武漢的首例出現不明原因肺炎症狀的患者來自武漢華南海鮮市場。

12320熱線工作人員表示，武漢疾控部門第一時間前往救治醫院採集患者標本，具體是何種病毒仍在等待最終的檢測結果。不明原因肺炎患者已做好隔離治療的工作，不影響其他患者到醫療機構正常就醫。武漢有著全國最一流的病毒研究機構，病毒檢測結果一經查出將第一時間向公眾對外公佈。

(中時 )