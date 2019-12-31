新竹市「個人清潔與保養用品製作班第02期 」訓練班近日結業，此次有26位學員結業。（陳育賢攝）

由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市總工會負責辦理訓練的「個人清潔與保養用品製作班第02期 」訓練班近日結業，此課程可提升26位學員職場競爭力與第2專長，創造在地就業機會。

新竹市總工會理事長莊鑑川表示，所有從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的26位學員，都至少完成48小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

此次開班的是「個人清潔與保養用品製作班第02期 」，課程內容是指導學員認識何謂界面活性劑及其類型與用途，進而了解如何運用在家用清潔產品、身體清潔產品臉部保養品、身體保養乳液、髮用品等，除了原料的了解之外，更可以學到不同用途的配方設計及植物精油如何搭配產品的賦香。

學員同時可以分辨市售商品與自製產品的差異，可以認識多元材料並自行撰寫各式配方，並能恰當實際操作，做出不失敗的產品，學員結業後，可以調配客製化適合各式膚質與狀態的產品，製做客製化產品，用於第2專長或創業能力養成。

新竹市總工會是於2018年9月23日通過TTQS銅牌展延評核，核心訓練包括勞動法勞動法規類、勞資調解類；觀光休閒產業的領隊、導遊、導覽、行程規畫；專業技能的手工藝技術類、精緻農業、西式餐、烘焙、中式西餐；專案訓練的自辦訓練、委辦訓練等。

(中時 )