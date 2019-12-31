教育部今天公布108年公費留學考試錄取名單，共錄取130名，錄取率21.9％，其中包括錄取10名學生到新南向國家留學。教育部將於本周四（2日）寄發考試筆、面試成績單，考生同時可上網查詢自己成績。

108年公費留學考試共593人報考，進入面試人數186名，面試到考人數183名，最後錄取130名。其中「一般公費留學」錄取99名、「勵學優秀公費留學」錄取3名、「原住民公費留學」錄取13名、「身心障礙公費留學」錄取5名及「赴新南向國家公費留學」錄取10名。

為配合政府推動「新南向政策」，培育我國熟稔該地區的高階人才，今年「赴新南向國家公費留學」，錄取語言、宗教／哲學、東南亞研究、電影、非物質文化資產、東南亞／南亞法制、高齡社會等7個學門10名考生，預定赴越南、泰國、印度、菲律賓及印尼等國家留學。

今年度原住民公費留學預定錄取名額10名，實際錄取13名，較預定錄取名額增加3名，占錄取名額之10％，藉以加強鼓勵原住民族學生出國進修，俾培育各專業領域之原住民族高階人才。

為利考生查詢成績，教育部於公費留學考試線上報名資訊網站設有成績查詢系統，考生可逕行上網查詢成績。公費留學考試錄取名單另公布於教育部全球資訊網（網址為www.edu.tw，點選路徑為：教育部首頁─認證檢定及留考─公費留學與各項獎學金─公費留學考試）。

考生如對成績有疑義，可於接獲成績單寄發次日起10日內，即109年1月13日前填寫「面試成績複查申請書暨查復表」申請複查成績（以郵戳為憑，遇例假日順延至第1個工作日，即1月13日前），並檢附原成績單影本、貼足掛號回函郵資，以通信方式向教育部行政協助單位國立臺灣大學教務處研究生教務組提出申請。如有其他疑問，可電洽（02）77366733。

(中時 )