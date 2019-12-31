全球鋼價一片漲聲，中鴻(2014)已跟進漲價，明年首季營運可望比本季轉好。展望明年鋼市可望比今年穩定，預估中鴻明年冷、熱軋鋼品量價齊揚，將帶動營收成長。

本季鋼價連續三個月逐月下滑，使得公司營運不利，預期中鴻第四季轉虧並侵蝕前三季獲利，今年全年公司恐難逃虧損。

不過，第四季以來，全球鋼市逐步轉好，各地鋼廠紛紛調漲鋼價，中鴻跟進漲價，中止連3個月的內銷跌盤，順利調漲明年1月內銷及2月外銷盤價，明年第一季營運表現可望淡季不淡。

隨著鋼市止跌，中鴻12月接單量已較11月提升，將帶動營收有月增表現，且明年1月更旺，1月內外銷接單量幾乎已回到過去的水準，明年第一季營收也可自今年第四季的谷底回升；隨著報價調升，預估2020年2月後獲利更為明顯，明年首季有機會較本季由虧轉盈。外資加上自營商周一聯手買超中鴻2504張，帶動周一股價上揚，今早盤股價多持平於10.6元。

(時報資訊)