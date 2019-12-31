台股2019年封關日，紡織股王儒鴻(1476)今天展開「4」字頭行情保衛戰。儒鴻昨天日股價失守400元整數關卡，400元站上則月線、季線及半年線和年線才能守穩。儒鴻董事長洪鎮海日前法說指出，第四季是傳統出貨旺季，加上今年在轉單效應下，主要客戶訂單量都有成長，預期第四季會是今年營運的高峰。

雖然4Q是營運高峰，但新台幣匯價在4Q也持續走升，帶來匯損壓力，今天盤中新台幣匯價更是驚見「2」字頭。

儒鴻今年前三季稅後淨利31.63億元，累計前三季每股稅後盈餘達11.54元，創同期歷史新高。廣越(4438)累計前10月營收145.72億元，年增25.81％，也是同期新高。10月11月營收年增也都維持正成長。10月營收更創下歷史第三高。對於明年的展望，儒鴻董事長洪鎮海指出，受到貿易戰影響，增添後續不確定性，不過，縮減供應商、集中採購是品牌廠未來下單的趨勢，儒鴻前十大品牌客戶中，第一大客戶明年占業績比重會提升到15％左右。

儒鴻2019年成衣可望年增13％達約880萬件，2020年可能增至1000萬件以上，主由其品牌客戶訂單帶動，包括Nike（年增25％）、Adidas、UA與Lululemon。

(時報資訊)