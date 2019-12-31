62歲李姓男子今（31日）凌晨3時許，徒步行經新北市中和區景平路，先遭一輛機車撞倒後，又遭另一輛機車輾過，李男頭殼破裂、當場死亡，由於第一輛機車騎士撞人後即逃離現場，警方目前已掌握身分，約談騎士到案說明，詳細車禍原因待進一步釐清。

機車騎士肇逃 害無辜路人遭撞慘死

警方調查，李男當時正準備要過馬路，先遭鍾姓女子騎乘的機車撞擊，李男、

鐘女雙雙倒地，豈料，鐘女起身後扶起機車直接逃離現場。隨後，18歲王姓男子未發現李男倒臥在馬路上，直接輾過李男，李男頭殼破裂、當場死亡。

警方獲報導場，王男僅輕微擦傷，王男酒測值為零，目前已掌握鐘女身分，進一步約談她到案說明。王男則被依過失致死罪嫌移送法辦。

警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第62條「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡者，應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，不得任意移動肇事汽車及現場痕跡證據」，若違規可處3000至9000元罰鍰；致人重傷或死亡而逃逸者，可吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

(中時 )