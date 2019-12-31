蘇宏達的門口信箱被警局貼上的通知書。（國民黨提供）

王鴻薇（右）、周錫瑋上午聲援蘇宏達。（黃福其攝）

韓辦總發言人王淺秋 (左二)、發言人葉元之 (右二)上午聲援蘇宏達。（黃福其攝）

台大政治系教授蘇宏達今早在臉書發文，說出他被政府查水表的親身經歷。國民黨中央黨部、國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室上午不約而同開記者會，痛批蔡政府箝制言論自由。

國民黨發言人、台北市議員王鴻薇說，今天上午八點台大教授蘇宏達在臉書貼文，讓人非常震驚，近日陸續聽到相關訊息覺得不可思議。

她說，蘇教授的發文標題「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」，文中表達蘇教授12月10日從歐洲抵達桃園機場，一打開手機就接到太太簡訊，太太說他去年在臉書批評的故宮政策出事了，要他快回。

王鴻薇說，蘇教授的太太上班，岳母癌末在家外勞看護，因警察找上家，癌末的岳母嚇得要死，他太太趕回家，員警表達因他去年在11 月批評政府故宮政策，違反社會秩序維護法；他太太看條文，看到若行為超過兩個月追訴期，就不需要法辦；員警看到後也認為不必辦了，可結案，開心地離開。沒想到不久員警又通知，表示雖然追訴期已通過，但因為調查局強力交辦，所以仍得續辦。

蘇宏達在臉書說，12月18日發現一樓信箱被警局貼一張通知，要求他到警局應訊，因此他12月20日由律師陪同前往警局應訊，說明評論故宮轉型、國寶南遷等政策。他雖不擔心此事，卻心情沈重，甚至在滴血，誰在封殺台灣人說話的自由？

王鴻薇說，蘇教授針對故宮國寶要在全台各地都可以展示，在臉書上評論，卻在選前的12月要被社會秩序維護法查辦，還被台北市警察局在門上貼通知書，好像做了不得了的事情，政府怎麼可以侵害人民言論自由到此程度？就她接獲案例，還有民眾不過質疑反滲透法是否要在選後辦韓國瑜，就被台南市警局跑到雲林約談。

王鴻薇說，政府查食安、毒品都沒如此努力，卻鋪天蓋地箝制民眾言論自由，為何要欺負升斗小民、庶民？現在已聽到太多案例。

韓辦總發言人王淺秋、葉元之也說，先前綠營的游盈隆也爆料，其友人在臉書貼林飛帆和王立強的假合成照，被新北警察跑到新北訊問兩、三小時，反滲透法還沒通過，就如此言論戒嚴，如此政府能不下架？連台大教授都發表意見就得被查水表，這種政府能被信任？

律師葉慶元說，蘇教授案最可怕的是，明明是一年前的文章，不談其內容如何，光是已過兩個月的法律追訴期，卻被調查局硬壓著要辦，這是最令人不寒可慄之處。

(中時 )