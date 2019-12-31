教育部「親子共遊自由行方案」，讓小朋友免費參觀博物館，原本到今天截止，但決定延後到明年1月31日，讓全台的家長及小朋友們藉由參觀博物館舉辦的各類型展覽，將學習融入休閒生活。

教育部從今年9月16日起實施「親子共遊自由行方案」，自由行旅客（不含團體參觀）只要是親子共遊，其中12歲以下兒童即享不限次數免費參觀國立社教機構常設展廳及部分自策特展優惠。

根據統計，實施方案期間，教育部所屬社教機構入館人數與107年度同期數據相比，共增加3萬6361人入館參觀，在深化家庭親子教育及終身學習之餘，亦促進國內觀光旅遊產業發展。

教育部表示，本方案原訂於今年12月31日截止，因持續受到各界的好評，為了回應遊客需求及鼓勵更多親子到博物館參觀學習，教育部決定延長優惠方案至109年1月31日。

參與這項方案的國立社教機構，包括國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館及國立海洋生物博物館。

而至109年1月底前，博物館內多項自策特展也將配合優惠方案持續展出，例如： 國立台灣科學教育館舉辦的《設計我們的世界-科技性別化創新特展》，以展覽中的女性故事及性別化創新思維，一起帶領親子反思性別平等的議題。

國立自然科學博物館的《熱河生物群特展》，以通俗的科普方式，帶領大家進入遼西熱河生物群的世界，而《穿山甲生態特展》則藉由穿山甲的標本，介紹保育動物的重要性。

(中時 )