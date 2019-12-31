新竹市42歲吳姓男子與43歲已婚王姓女子，因在同間公司上班而日久生情，最終發展不倫戀，吳男對愛人用情甚深，本刊更取得他寫給王女的情書，字字句句都在傾訴愛意。但王女不斷向吳男要錢，要不到便辱罵打巴掌，吳男因衝動而痛下殺手，還將王女扒光棄屍，一時衝動造成2個家庭破裂。

本刊取得吳男在吵架後寫給王女的信件，吳男在信件中態度極為卑微，字字句句都在向王女求和，看的出來十分珍惜這段感情，即使被當成提款機也甘之如飴。

「你是我深愛的人，卻又不能走在一起的人。」吳男不斷強調自己對王女的用情深切，認為她是這輩子的唯一摯愛，「餘生不會有人能夠在我心中了」。更表示自己知道想再吃到王女煮的飯機會渺茫，就算兩人爭吵不斷，吳男仍一心想守護愛人。

吳男也對王女保證，表示自己將竭盡一切幫她度過難關，更不忘貼心的提醒她騎車小心並再三道歉，「即使失去生命，我也會盡力讓妳們圓滿。」真摯情感溢於言表。

但再怎樣至死不渝的愛也難以承受金錢的不斷折磨，吳男為王女獻上畢生積蓄，王女卻軟土深掘，以「照顧中國家人」為理由持續向吳男要錢，吳男最終忍無可忍，造成無法挽回的悲劇。

吳男長期在社區巡守隊擔任志工，其料理和手藝也備受肯定，友人都難以相信他會犯下殺人案。（圖／讀者提供）

(中時電子報)