在蔡英文總統下令立法院限期通過《反滲透法》後，《反滲透法》草案今上午列入院會討論事項第一案，目前已進入由各黨團推派代表表達立場的「廣泛討論」階段，稍晚即將進行表決大戰。若無意外，預料今天將在民進黨團席次優勢下，依照民進黨團版本全數通過。民進黨立院黨團總召柯建銘說，國民黨即將進入歷史的焚化爐，希望老百姓清楚看看國民黨在本屆立委最後一天的表現是如此荒謬。

草案三讀通過後，也宣告未來凡是在大陸設廠投資、工作，或在陸領有獎學金的台生，依法恐將不得再返台對政治人物、公投進行政治獻金與捐款，也將喪失對各級政府遊說的權力，否則將面臨至少三年以下以期徒刑的重罪。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，若是能維護社會穩定國民黨舉雙手贊成，但看到民進黨團在11月27日提出版本，28日就召開公聽會，29號直接逕付二讀，請問關係到國家安全的法案為什麼行政院不敢提出版本？為什麼不敢到內政委員會討論？為何不敢多召開幾場公聽會？你在怕什麼？為何不等新民意才來處理這麼重要的法案？

曾銘宗說，這兩天國民黨團提出草案，但在朝野協商過程就只是過場，民進黨立法院黨團總召柯建銘還昧著良心說瞎話，對於在野黨的草案幾乎完全無法協商，所以國民黨團決定撤回。他說，滲透來源滲透不清楚，包山包海，屆時必將產生寒蟬效應，實施之後如同綠色恐怖，國民黨表達最嚴重的抗議。

親民黨立委李鴻鈞剛剛表示，蔡英文說修法必須有充分討論，但整個法案進到立法院真正只有1個月，沒經過委員會；只看到民進黨自己內部討論，但有聽聽民意的聲音嗎？

李鴻鈞說，包括當初服貿希望有衝擊的評估，究竟這個法過了之後對2300萬同胞有多大的衝擊，沒看到政院提出影響評估，立法院立法局也沒提出相對應的評估。他說，記得2015年王金平在推國會改革法案時，當時蔡英文要求當時立法委員的任期只剩30天，所以應該交給新民意，如今這麼大的法案也應該交給新國會、新民意處理才能審慎處理。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，《反滲透法》草案是本屆立法委員最重要的法案，國民黨、親民黨卻說沒有充分討論，讓他非常訝異，因為立法院才剛經過2天、總共9小時的討論，國民黨到最後一刻突然撤退，這是歷史上最荒謬的一刻，「你到底要不要維護國家安全、要不要維護國家主權？」「這是歷史上最荒謬的一刻，我在這裡要譴責國民黨，永遠在擁護中國大陸，比韓國瑜還韓國瑜！」

依照民進黨團版本明訂，凡受滲透來源指示、資助干預公投、大選併科罰金提高至1000萬以下；以暴力、脅迫方式威脅合法集會遊行加重其刑至二分之一。此外，再加上受滲透來源指示以文字、圖畫、演說或他法，煽惑他人犯罪、違背法令，抗拒合法命令，也加重其刑至二分之一。

關於受滲透來源指示遊說的部分，若是受委託遊說，處50萬元以上500萬元以下罰鍰。但如果針對國安、大陸事務、國防外交、涉及國家機密事務進行遊說，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

至於「滲透來源」的定義如下：

（一） 境外敵對勢力之政府及所屬組織、機構或其派遣之人。

（二） 境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人。

（三） 前二款各組織、機構、團體所設立、或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人。

(中時 )