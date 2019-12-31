在電視圈被喻為「美麗女製作人」的華視女主持人陳力瑜，被控對外佯稱與雕刻大師朱銘兒子、媳婦、女婿熟識，涉嫌以不實證明，販售雕刻大師朱銘「單鞭下勢」贗品，從中獲利40萬元，雖然陳女否認犯行，台北地檢署31日依詐欺、偽造文書罪嫌起訴陳女，並請法院宣告沒收40萬元犯罪所得。

捲入朱銘贗品案的陳力瑜，在電視綜藝圈被喻為「美麗女製作人」，她曾製作過飛上彩虹、龍兄虎弟等知名節目，現為華視節目「藝術夢想家」、「遇見心台灣」的製作人兼主持人，最近才榮獲馬來西亞亞洲新銳魅力節目主持人殊榮。陳女在綜藝圈內名聲響亮，另她也經營傳播公司、開設SPA館，是圈內知名女強人。

起訴指出，陳女明知「單鞭下勢」等4件木雕均為仿冒朱銘大師木雕作品贗品，且不認識朱銘的兒子、女婿、媳婦、曾任職朱銘兒子旗下畫廊的鄭姓女職員等人，竟以偽造的某藝廊原作保證書、4件朱銘木雕贗品，委託李姓中間人尋求買家。

李姓中間人輾轉找到程姓收藏家，雙方交涉過程中，陳女為取信程男，多次向李、程等人傳達她熟識朱銘兒子、女婿、媳婦的不實訊息，陳女並於去年1月12日在某電視台攝影棚，出具不實的原作保證書、木雕，向程男佯稱木雕來源均為朱銘之子開設的畫廊，並可以由朱銘兒子出面證實為真品。

程男誤信此事，當場交付3萬元訂金，去年1月16日，程與中間人約定以160萬元成交，當場交付100萬元，但程男發現原作保證書並無簽名，要求陳女出具保證聲明或合影作為證明，陳女除佯稱已與鄭姓女職員聯繫外，並於1月26日交付由張男提供偽造鄭女署名的證明函給程男友人，程男給付尾款57萬元。

陳女從這項藝品交易，共獲取40萬元佣金，事後程男向財團法人朱銘文教基金會申請保證書，經基金會告知4件木雕均為贗品，始知受騙，並報警提告陳女。檢方調查時，陳女否認犯行，辯稱是已故的張男提供偽造證明函，她不知情，但檢方不採信，依詐欺取財、行使偽造私文書罪嫌起訴她。

(中時 )