新竹市42歲吳姓男子與已婚王姓女同事發展婚外情，但王女不斷向他討錢，吳男短短1年就付出10多萬元，23日晚間還跟吳男要20萬元，吳男拿不出錢便辱罵打耳光，吳男一時衝動悶死王女，26日下午在新竹市議員陳治雄陪同下投案，自首時更於派出所外痛哭流涕，淚訴：「真的沒錢了。」

12月23晚間，2人約好下班後到吳男住家一同慶祝即將到來的聖誕節，吳男駕車載王女返回住處時，2人還在車上纏綿近1分鐘才下車，但王女卻再也沒有機會踏出吳家大門。

2人在吳男房間飲酒作樂，王女卻藉機索討20萬元，一聽聞吳男沒錢立刻翻臉，在房內不斷辱罵吳男，一怒之下狠打吳男巴掌，此舉成為最後的導火線，吳男難以接受自己不斷犧牲卻換來情人的耳光，先拿出電擊棒將王女電暈，再用棉被將她悶死，犯案後因酒氣上湧而呼呼大睡，直到天亮才驚覺鑄下大錯。

吳男睡醒後發現自己伴屍共眠，慌亂下不知道該如何是好，2天後才將遺體五花大綁，放入黑色塑膠袋中棄屍，吳男也因此飽受良心折磨，26日下午打電話向友人哭訴，最終在新竹市議員陳治雄的陪同下投案。

吳男犯案後一度有輕生念頭，最終在新竹市議員陳治雄的勸說下投案。（圖／翻攝畫面）

「他一到派出所就開始哭，說自己真的沒錢了。」陳治雄表示，吳男棄屍後有輕生念頭，在身邊友人不斷勸說下，才決定自首面對法律責任，但他犯案後情緒激動，在警所外嚎啕大哭到幾乎腿軟，更不斷表示後悔，供稱自己是被王女逼到走投無路，才一時衝動殺人。

新竹市議員陳治雄說，吳男在兒子與友人陪同下投案，吳男最放心不下的便是寶貝兒子，頻頻拜託友人幫忙照看，好友則打包票答應協助，吳男這才擦乾眼淚，走進派出所承擔自己犯下的罪責。

(中時電子報)