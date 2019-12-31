選前政策概念股，加上進入入帳旺季，漢翔(2634)今天股價飆風，盤中漲幅近6％，也在2019年最後一個交易日，股價衝上今年最高。

漢翔今年下半年題材不斷，受矚目的國機國造新式高教機，首架原型機出廠亮相，將於明年首飛，至2026年上半年完成66架高教機交機；另外，與美商洛克希德馬丁簽約，共同推動台灣成為F-16機隊亞洲維修中心，未來我國將達200多架F-16機隊，潛在商機龐大，加上其他航太接單，未來5年，漢翔在手訂單金額達千億元。

由於部分軍用專案入帳時點集中在下半年，每年第3季後為漢翔的入帳旺季，今年10月營收已經來到今年高峰，且民用業務出貨維持順暢，第4季將維持旺季水準。展望2020年，預估在民用業務成長加速、軍用業務小幅成長，法人估計營運穩定向上趨勢不變，在2023年開始進入交機高峰，營運將進一步成長。

(時報資訊)