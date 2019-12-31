民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（中）到場抗議，並親簽生死狀，當場立誓只要兩岸發生戰事，自願前往第一線協商和平方案。（劉宗龍攝）

民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（圖）到場抗議，並親簽生死狀，當場立誓只要兩岸發生戰事，自願前往第一線協商和平方案。（劉宗龍攝）

民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（中）到場抗議，並親簽生死狀，當場立誓只要兩岸發生戰事，自願前往第一線協商和平方案。（劉宗龍攝）

民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，抗議反滲透法。（劉宗龍攝）

民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，抗議反滲透法。（劉宗龍攝）

民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上。

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂到場抗議，並親簽生死狀，當場立誓只要兩岸發生戰事，自願前往第一線協商和平方案。

(中時 )