抗議《反滲透法》 統促黨總裁張安樂簽生死狀 11:522019/12/31 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（中）到場抗議，並親簽生死狀，當場立誓只要兩岸發生戰事，自願前往第一線協商和平方案。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（中）到場抗議，並親簽生死狀，當場立誓只要兩岸發生戰事，自願前往第一線協商和平方案。（劉宗龍攝） 民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（圖）到場抗議，並親簽生死狀，當場立誓只要兩岸發生戰事，自願前往第一線協商和平方案。（劉宗龍攝） 民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂（中）到場抗議，並親簽生死狀，當場立誓只要兩岸發生戰事，自願前往第一線協商和平方案。（劉宗龍攝） 民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，抗議反滲透法。（劉宗龍攝） 民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，抗議反滲透法。（劉宗龍攝） 民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上。 中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂到場抗議，並親簽生死狀，當場立誓只要兩岸發生戰事，自願前往第一線協商和平方案。 (中時 ) #立法院 #統一促進黨 #張安樂 #新黨 #反滲透法 #抗議 #中間選民黨 #三讀 #濟南路 #生死狀 也許您會感興趣 推薦閱讀 張亞中揭密 蔡英文為何急著通過《反滲透法》？ 09:352019/12/27 政治 新黨批 反滲透法過 最高興是貪官汙吏 10:592019/12/27 政治 中華泛藍協會：反滲透法將發生嚴重寒蟬效應 14:372019/12/27 政治 諷APEC會習觸法 宋向蔡自首 04:092019/12/28 焦點新聞 新黨批 立法後貪官汙吏最高興 01:392019/12/28 政治要聞 反滲透法對撞民意！反對聲浪從藍橘白蔓延到深綠獨派 04:102019/12/29 政治要聞 準公投雙殺反滲透法 04:102019/12/30 論壇廣場 喜樂島批反滲透法 籲泛綠側翼勿鬥爭抹紅 19:362019/12/30 政治 站出來反獨裁 04:102019/12/31 論壇廣場 我們對反滲透法最後的呼籲 04:102019/12/31 時論廣場 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 韓國瑜蓋牌奇招 趙少康舉例驚喊有效！ - 政治 一堆人因韓造勢人不少而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 綠粉專崩潰瘋傳韓造勢照 郭正亮爆封關預測 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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