首屆「馬來西亞銀髮健康照護展(AGExpo)」2020年4月16日至19日將於吉隆坡會展中心盛大舉行，該展由中華民國對外貿易發展協會與馬來西亞C.I.S展覽公司共同主辦，聚焦四大主題：「醫療與復健輔具」、「居家生活與服務」、「健康保健補充品」及「身後禮儀規劃」，是針對馬來西亞與東協國家銀髮族及其家屬、安養機構及照護人員所量身打造的國際展覽。

根據馬來西亞國家統計局統計，該國3,230萬人口中，多達9.6%（310萬人）為60歲以上的樂齡人士。另由於生育率下降、醫藥進步及壽命延長等原因，老年人口逐年提高，到了2020年，60歲以上的人口將達到350萬人，並在2040年達到630萬人，約占總人口20%。社會高齡化是馬來西亞民間及政府刻不容緩的議題，人口老化將改變既有的產品及服務型態，對於高齡學習、醫療、健康照護、行動輔具、居家服務等的需求將更趨迫切，也將帶動相關產品轉型，刺激東協銀髮商機。

AGExpo初試啼聲，即獲熱烈迴響，預計將有來自台灣及馬來西亞等70家廠商參展，使用逾100個攤位，完整呈現高齡人口所需之醫療輔具、保健產品與照護方案。目前已報名的台灣廠商包含發展雲端醫療科技的智齡科技、行動與居家輔具的益百利及營養補充品的大禾生物科技等廠商；馬來西亞大廠則包含東南亞知名Guardian藥局、銀髮健身房Turtle Gym及高齡者清潔器具的Agrow Corporation Sdn Bhd等當地業者。外貿協會表示，該展是業者快速進入馬來西亞樂齡市場的拓銷平台，更是台灣銀髮照護業者展現軟、硬整合實力，進軍馬國樂齡市場的最佳時機。

(時報資訊)