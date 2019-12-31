工控記憶體模組廠宜鼎(5289)隨著記憶體價格走高，目前訂單能見度明朗，預料明年1月營收有不錯的表現；惟第4季新台幣強勁升值，恐使得宜鼎第四季毛利率比上季高點下滑，全年則仍交出一張不錯的成績單。

宜鼎11月營收5.98億元，月減18.42%，年減10.78%。受到傳統客戶12月會因應聖誕節遞延出貨，預料12月營收先往下，下月會再回升，明年第1季營運有機會淡季不淡。

宜鼎2019年1-11月營收68.64億元，年減6.76%。今年營收恐比去年下滑，但前3季獲利再創新高，主要即為受惠毛利率攀高；預期本季受到新台幣強升影響，第4季毛利率比上季下滑。

宜鼎今年第3季獲利創下新高紀錄，毛利率攀升至31.83%，歸屬母公司淨利達2.92億元，每股純益3.66元。並挹注前3季獲利7.84億元創同期新高，年增15.79%，EPS 9.84元。

受惠記憶體市場回溫，宜鼎第3季營收19.17億元，季增13.36%，歸屬母公司淨利2.92億元，季增22%，並刷新單季獲利歷史新高紀錄，每股純益3.66元。

宜鼎今年前3季營收55.32億元，比去年同期減少8.77%，受惠接單策略，前3季毛利率上揚至31.53%，較去年同期大幅拉升6.77個百分點，並帶動今年前3季獲利續攀高，2019年前3季歸屬母公司淨利7.84億元，年增率約15.8%，每股純益9.84元。公司近年積極布局工業AIoT領域，並透過轉投資以及策略合作，開發軟體解決方案及系統管理平台，未來持續搶攻商機。

(時報資訊)