人民幣兌美元中間價31日報6.9762元，較上個交易日6.9805元上漲43個基點，漲幅0.06％，創8月6日以來新高。綜觀2019年全年，中間價累計下跌1.6％，為連續兩年下跌。

截至上午10點42分，人民幣兌美元在岸價報6.9827元，上揚51個基點，漲幅0.07％。離岸價報6.9796元，上揚50個基點，漲幅0.07％。

(工商 )