人民幣中間價小幅上揚 2019全年跌1.6％ 11:132019/12/31 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價31日報6.9762元，較上個交易日6.9805元上漲43個基點，漲幅0.06％，創8月6日以來新高。綜觀2019年全年，中間價累計下跌1.6％，為連續兩年下跌。 截至上午10點42分，人民幣兌美元在岸價報6.9827元，上揚51個基點，漲幅0.07％。離岸價報6.9796元，上揚50個基點，漲幅0.07％。 (工商 ) #基點 #中間價 #人民幣 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 人幣中間價收復7 近5月新高 04:092019/12/27 焦點新聞 2020人民幣匯率 有望持穩 04:092019/12/27 焦點新聞 人民幣中間價貶78點 11:082019/12/27 財經 工商社論》中美協議下人民幣匯率政策須妥適安排 04:092019/12/28 財經要聞 房貸利率下行 陸2020房市仍持穩 04:092019/12/29 話題觀察 人幣往返7成常態 波動容忍度提升 04:102019/12/30 焦點新聞 《商情》空頭回補，激勵上周五LME期鋅漲逾1.3％ 10:012019/12/30 財經 人民幣中間價升74個基點 10:262019/12/30 財經 合庫提存期1個月的3％美元優存方案 門檻降至3千美元 13:312019/12/30 財經 人民幣兌美元即期升114個基點 18:142019/12/30 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 富士康訂單恐遭瓜分 傳華為5G手機找陸企代工 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電獨吞美大廠肥單 明年旺到爆 - 財經 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 上班族注意！特休用不完換獎金 免課綜所稅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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