秋冬是台灣東北季風盛行的季節，常常會陰雨綿綿，且雨下不停，久可持續整周。這天氣最大的詬病就是濕冷天，衣服總是曬不乾，讓家事延宕，累積一堆髒衣，可能有病菌孳生風險。但其實雨天曬衣服有技巧，日本家事達人高橋傳授「幽靈」曬衣法 ，有效在潮濕環境下讓衣服速乾。

雨天衣服總晾不乾！想必台灣有很多人有同樣困擾，據《早安健康》報導，日本家事達人高橋（高橋ゆき）提供有效實用的５個曬衣服技巧，解決民眾雨天衣服不易乾的困擾。

●晾衣服黃金時間：

高橋表示，洗好的衣服如要盡量在5小時內晾乾，否則容易發臭。最簡單的方式可配台電風扇加速吹乾。

●定期清洗洗衣槽：

不只衣服重要，擔綱清洗大任的洗衣機也需要定期的清理，加上洗衣槽易累積髒污，是細菌的溫床，太髒也會影響衣物發臭。

●幽靈晾衣法：

所謂幽靈曬衣法其實根本不恐怖，高橋針對長袖衣物、襯衫，研發了一套能夠快速乾衣的曬衣方式。她指出，可在衣物吊掛後，將袖子往衣物前方伸出、搭在另一個衣架上，避免衣身與袖子發生接觸，可加速通封效果，高橋透露，這樣大概大約4個半小時就能將一件長袖襯衫晾乾。

●拱形曬衣法：

高橋指出，一次曬大量的衣物時。可將衣物排成拱型，讓正中間位置放最短小的衣物，例如襪子、短褲等；而靠近外面的位置則吊掛大衣外套，讓更空氣更好循環流通。

●衣物盡量展開：

另一位家事達人每田祥子也指出，衣服的縫線（車縫處）也是衣服相當難乾的部位。尤其衣服內裡會和皮膚直接接觸、容易堆積皮脂和汗水，特別容易產生異味。所以在曬衣時，每田建議翻面洗，同時還能有防止衣物褪色的作用。

在晾衣而物時要盡量將衣服展開，來增加衣物接觸流通空氣的表面積。以浴巾為例，與其將兩側對折，不如直接將一邊吊掛起來，能夠加速風乾。

(中時電子報)