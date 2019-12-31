民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，勞動黨成員們舉布條及標語，批評「假反滲透，真搞東廠」。（劉宗龍攝）

民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，勞動黨成員們舉布條及標語，批評「假反滲透，真搞東廠」。

(中時 )