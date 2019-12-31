立法院審《反滲透法》 勞動黨批「假反滲透，真搞東廠」 12:062019/12/31 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，勞動黨成員們舉布條及標語，批評「假反滲透，真搞東廠」。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，勞動黨成員們舉布條及標語，批評「假反滲透，真搞東廠」。（劉宗龍攝） 民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，勞動黨成員們舉布條及標語，批評「假反滲透，真搞東廠」。 (中時 ) #反滲透 #勞動黨 #立法院 #東廠 #國民黨 #民進黨 #抗議 #東廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 反滲透法返威權 百萬台人陷恐懼 04:092019/12/27 焦點新聞 台商憂 見陸官員可能被誣入罪 04:092019/12/27 焦點新聞 陸獎學金能領嗎 台生怕被祭旗 04:092019/12/27 焦點新聞 創業領陸補助 台青擔心涉違法 04:092019/12/27 焦點新聞 陸是最大客戶 綠卻指為敵對勢力 04:092019/12/27 焦點新聞 法案就算過關 美台互信未必增加 04:092019/12/27 焦點新聞 農民憂 農特產銷陸將惹無限麻煩 04:092019/12/27 焦點新聞 反滲透法闖關 7項違法加重刑責 04:092019/12/27 焦點新聞 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 韓國瑜蓋牌奇招 趙少康舉例驚喊有效！ - 政治 綠粉專崩潰瘋傳韓造勢照 郭正亮爆封關預測 - 政治 一堆人因韓造勢人不少而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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