因挪用公司鉅額公款被起訴、目前交保候審中的日產（Nissan）汽車前會長(董事長)高恩（Carlos Ghosn）被發現已搭專機離開日本，30日抵達他的國籍所在地黎巴嫰。

英國《金融時報》電子版報導，65歲的高恩30日搭私人專機抵達黎巴嫰首都貝魯特。日本國稅廳揭發高恩多年使用日產公款、短報董事報酬、以虛構名義支付他姐妹顧問費用、捐款給黎巴嫩1所大學等嫌疑。

高恩去年11月19日搭專機抵達東京後立即被逮捕，且遭到低報薪酬、將日產付給中東經銷商資金挪為私用等4項指控，但他否認所有指控。

高恩已因違反公司法被起訴，今年2019年4月獲保釋，待明年2020年4月受審，東京地方法院的保釋條件是保釋期間禁止出境。

針對高恩已出境一事，檢察幹部很驚訝地向日媒表示，目前還在確認詳細情況中。高恩的辯護律師弘中惇一郎則向日媒表示，「沒什麼可說的」。

(中時電子報)