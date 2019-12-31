《Pokémon GO》訓練家們你對 2019 年的 Pokémon GO Holiday 即將結束，感到有點不捨嗎？放心，《Pokémon GO》官方已經隆重宣布了 2020 年 1 月份五大活動，要在 2020 年開春第一個月就讓你抓寶抓不完，千萬不能錯過。

《Pokémon GO》官方公布的 2020 年 1 月五大活動包含：GO火箭隊特殊調查、1月突破性進展獎勵、孵蛋馬拉松、席多藍恩重返團體戰以及新年新合眾寶可夢。詳細活動內容如下：

一、1月GO火箭隊特殊調查

寶可夢訓練家們與GO火箭隊的戰鬥持續進行中！在1月將開始全新特殊調查，協助維羅博士與隊長們打敗這個邪惡組織。這是訓練家們挑戰阪木老大，並解救傳說的寶可夢：暗影火焰鳥的好機會。各位訓練家，可以請留意每個月維羅博士的全新GO火箭隊特殊調查。

二、1月突破性進展獎勵：學會「冰礫」和「冰凍光束」的拉普拉斯

台灣時間2020年1月2日（星期四）清晨～2020年2月1日（星期六），只要在田野調查中達成突破性進展，就能遇見學會「冰礫」和「冰凍光束」的拉普拉斯。你還記得嗎？這隻特別的拉普拉斯上次出現已經是2018年的事了喔。這隻擁有水屬性與冰屬性寶可夢絕對會成為你對戰小隊中的一員大將，所以千萬別錯過這個遇見學會「冰礫」和「冰凍光束」的拉普拉斯的機會！

三、開啟時時刻刻冒險模式，參加孵蛋馬拉松

快把孵化器準備好吧！台灣時間2020年1月3日（星期五）清晨～2020年1月16日（星期四），孵蛋馬拉松活動即將回歸。訓練家們，這是個達成新年新希望，開始運動的好時機！只要走越多路，就越有機會獲得更多星星沙子、神奇糖果和合眾之石等獎勵，所以請趕快開啟「時時刻刻冒險」模式吧！

此外，活動期間內派對帽刺尾蟲、派對帽果然翁、派對帽拉達、派對帽皮卡丘和派對帽皮丘也將會在地圖上、團體戰中，或是從蛋裡出現。如果夠幸運的話，還有機會遇見異色派對帽拉達、異色派對帽皮卡丘、異色派對帽皮丘、異色派對帽刺尾蟲或異色派對帽果然翁喔。

四、席多藍恩重返團體戰

台灣時間2020年1月8日（星期三）清晨～2020年2月4日（星期二），席多藍恩將重返傳說團體戰！如果你夠幸運的話，還有機會遇見異色席多藍恩！席多藍恩擁有結實的鋼鐵身軀和如熔岩般滾燙的血液，這隻火山口寶可夢想必能成為你對戰小隊中的火屬性及鋼屬性的重炮攻擊手吧。

五、新新年新合眾寶可夢

還記得來自合眾地區的寶可夢是何時加入Pokémon GO的嗎？官方表示，可能有更多來自合眾的寶可夢即將登場了！訓練家們，請睜大眼睛，持續關注最新消息，具體詳請將會很快公布。

《Pokémon GO》官方在2019年底為訓練家們帶來了全新的夥伴趴趴走功能，還有全新的夥伴合照功能(至多三人一起)，你都體驗過了嗎？快帶著你的可愛寶可夢夥伴，準備好完成 2020 年 1 月的五大活動挑戰吧。

(中時電子報)