立法院處理反滲透法 藍綠立委輪流上台發言 11:322019/12/31 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院31日院會處理「反滲透法」草案，國民黨立委王育敏在廣泛討論時上台發言，質疑民進黨欲在國會新民意產生前強行通過此案，是在急什麼？害怕什麼？（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨團總召曾銘宗在廣泛討論時上台發言，痛批民進黨欲強行通過此案是綠色恐怖。（姚志平攝） 民進黨立委管碧玲在廣泛討論時上台發言，反批國民黨用戒嚴法抹黑此法案。（姚志平攝） 立法院31日院會處理「反滲透法」草案，民進黨立委李俊俋在廣泛討論時上台發言，痛批國民黨利用民主反民主，並質疑難道要將此案交給下一屆的吳斯懷、邱毅來處理嗎？（姚志平攝） 立法院31日院會處理「反滲透法」草案，國民黨立委王育敏在廣泛討論時上台發言，質疑民進黨欲在國會新民意產生前強行通過此案，是在急什麼？害怕什麼？國民黨團總召曾銘宗在廣泛討論時上台發言，痛批民進黨欲強行通過此案是綠色恐怖。 民進黨立委管碧玲在廣泛討論時上台發言，反批國民黨用戒嚴法抹黑此法案，民進黨立委李俊俋在廣泛討論時上台發言，痛批國民黨利用民主反民主，並質疑難道要將此案交給下一屆的吳斯懷、邱毅來處理嗎？ (中時 ) #發言 #立委 #討論 #廣泛討論 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 抓到了！藍營爆 綠透過謝長廷創辦的基金會滲透校園 11:332019/12/27 政治 韓國瑜：被架空的民進黨政府就像黑心食品必須下架 19:562019/12/27 政治 韓國瑜第三場電視政見發表會 第一輪申論全文 20:032019/12/27 政治 錯亂的下架吳斯懷 04:102019/12/28 時論廣場 下架民進黨 倒數計時 04:102019/12/29 時論廣場 快評／從反滲透法看到逃犯條例的魔鬼 昨日香港今日台灣？ 09:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 民進黨世代齊聚接力演說 高喊下架吳斯懷 23:052019/12/29 政治 韓轟反滲透法 綁炸彈在人民脖子 04:102019/12/30 焦點新聞 準公投雙殺反滲透法 04:102019/12/30 論壇廣場 政治熱門新聞 高雄封關街頭民調 結果不忍直視 - 政治 從辯論會藍綠媒體觀看人數 彭文正：2020勝負已定 - 政治 韓國瑜蓋牌奇招 趙少康舉例驚喊有效！ - 政治 一堆人因韓造勢人不少而崩潰？前太陽花成員點出真相 - 政治 綠粉專崩潰瘋傳韓造勢照 郭正亮爆封關預測 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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