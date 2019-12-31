國民黨團總召曾銘宗在廣泛討論時上台發言，痛批民進黨欲強行通過此案是綠色恐怖。（姚志平攝）

民進黨立委管碧玲在廣泛討論時上台發言，反批國民黨用戒嚴法抹黑此法案。（姚志平攝）

立法院31日院會處理「反滲透法」草案，民進黨立委李俊俋在廣泛討論時上台發言，痛批國民黨利用民主反民主，並質疑難道要將此案交給下一屆的吳斯懷、邱毅來處理嗎？（姚志平攝）

立法院31日院會處理「反滲透法」草案，國民黨立委王育敏在廣泛討論時上台發言，質疑民進黨欲在國會新民意產生前強行通過此案，是在急什麼？害怕什麼？國民黨團總召曾銘宗在廣泛討論時上台發言，痛批民進黨欲強行通過此案是綠色恐怖。

民進黨立委管碧玲在廣泛討論時上台發言，反批國民黨用戒嚴法抹黑此法案，民進黨立委李俊俋在廣泛討論時上台發言，痛批國民黨利用民主反民主，並質疑難道要將此案交給下一屆的吳斯懷、邱毅來處理嗎？

(中時 )