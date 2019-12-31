蔣友柏離婚後，仍稱職當好爸爸。(圖／《毅傳媒iWAKE》提供)

蔣友柏疑拖欠扶養費 前妻不爽怒告。(影／《毅傳媒iWAKE》提供）

蔣家第4代、橙果設計創辦人蔣友柏，2003年和模特兒老婆林姮怡結婚，育有一對子女，不過這對王子公主豪門婚姻維持17年，卻早在2018年就畫下句點，如今更疑似蔣友柏「積欠扶養費」，被林姮怡告上法院，昔日佳偶變怨偶，令人相當震驚。

蔣友柏和妻子林姮怡結婚17年，一直給人恩愛形象，未料去年卻傳出兩人婚姻亮紅燈，蔣友柏被拍到和女特助過從甚密，但雙方都不認曖昧情，不過據《毅傳媒iWAKE》報導，蔣友柏早在被拍到和女特助搞曖昧時，就同步對林姮怡提起離婚訴訟，最後雙方達成和解，17年婚姻正式畫下句點。

不過林姮怡卻在今年向法院對蔣友柏提出「返還代墊扶養費」告訴，原因是當初兩人離婚時，談好扶養費條件，她也代墊了部分扶養費，未料和蔣友柏多次追討沒下文，才一氣之下告上法院，雙方從6月開始，已進行3次調解，今天下午將展開第4次調解，而知情人士則低調不願多談，身價破億的蔣友柏竟會因扶養費鬧上法庭。

而離婚後的蔣友柏，平日生活和以前沒什麼差別，辦公、到健身房健身，假日會帶兒女外出，稱職扮演「假日爸爸」，林姮怡平日則全心照顧一對兒女。出身自醫師世家的林姮怡，過去是模特兒兼演員，曾演出偶像劇《薰衣草》，本來星途看好，在嫁給蔣友柏後就淡出螢光幕，專心在家相夫教子。未料有如王子公主般的婚姻，最後卻對簿公堂，令人不勝唏噓。

(中時電子報)