中央氣象局今（31）日在年終記者會上表示，108年是有紀錄以來最暖的一年，回顧歷史資料，除超級聖嬰隔一年的87年外，其他最暖年的前10名都集中在21世紀，今提出108年氣候回顧及109年氣候展望，2020全年溫度仍偏暖。不過氣象局提醒，每年最冷月在1、2月，即使月均溫走向偏暖，低溫甚至寒流仍有出現機會。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，108年的氣溫除5月略偏涼外，其餘月份均以偏暖為主，其中1月至4月的偏暖程度特別明顯，全台年均溫截至12月29日約為攝氏24.56度，創下歷史新高；今年偏暖的其中一個原因是今年大陸冷氣團威力較以往弱上許多，2019年截至今（31）日為止，所有東北季風強度均未達寒流（冷鋒面於台北市溫度14度≤）標準，間接造成年均溫偏高的現象。

雨量方面，今年降兩集中於梅雨季及夏季，其中5月及8月雨量明顯偏多，其餘月份以接近正常或偏少為主，年累積總雨量除東南部明顯偏少，其他地區大致為正常至多雨為主，全台13個氣象站統計資料顯示，今年平均雨量為2186.7mm，接近氣候平均值2207mm，因此台灣整體的年雨量接近正常。

呂國臣分析，目前熱帶太平洋的海、氣環境場接近正常，預測在109年第一季氣溫仍以維持正常的機率較高，氣象局檢視該局及各國數值模式對未來一季的預報，研判109年1-3月各地均溫以偏暖至正常的機率較大，雨量則為正常至偏少，和今年類似。

呂國臣特別提醒，每年1、2月是一年之中最冷的月份，即使每月均溫走向偏暖，仍有低溫甚至寒流出現機會，在冷氣團或寒流影響期間使用瓦斯熱水器具時，民眾需注意室內通風，避免一氧化碳中毒。

水資源部分，在梅雨季來臨前，中南部地區仍是枯水期，氣象局呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水。

空氣品質面，由於冬季大氣不穩定，東北季風南下常攜帶境外污染物移入或境內污染物在下風處不易擴散，易造成空氣品質不佳，導致細懸浮微粒（PM10）或極細懸浮顆粒（Pm2.5）濃度偏高，敏感族群外出需注意採取防護措施，例如攜帶口罩增強防護。

(中時 )