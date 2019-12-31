為什麼有些人年紀輕輕就滿頭白髮，有些人上了年紀依然一頭黑髮？醫師表示，頭髮何時變白，其實大部分跟基因有關，但也有一些案例是因為健康出問題。

外電報導，美國西奈山伊坎醫學院皮膚科醫師艾德爾曼指出，冒白髮的年齡和下列5大因素有關，除了遺傳以外，抽菸或當身體缺乏某種營養，都可能讓頭髮提早變白。

1. 健康亮紅燈

醫學上而言，當身體缺乏維生素B12、貧血、有腦下垂體或甲狀腺問題，可能會導致頭髮變灰白。

2. 抽菸

美國國家生物技術資訊中心研究發現，吸菸者頭髮提早變白的機率，是不抽菸者的2.5倍，顯示抽菸和「少年白」的相關性顯著。

3. 壓力

《科學美國人》雜誌指出，目前沒有直接證據顯示，壓力和白髮的正相關，但壓力荷爾蒙有可能會影響頭髮裡的黑色素細胞，雖然「一夜白頭」的情況，現實生活中不太可能會發生，但壓力確實會導致掉髮。

4. 遺傳

艾德爾曼表示，頭髮逐漸變灰白是自然歷程，而且幾乎每個人出生時，基因就已經排定，因此如果父母和祖父母的頭髮比較早變白，你也可能受遺傳影響，提早冒白髮。

5. 種族和性別

美國研究顯示，白種人約在30歲中期開始冒出灰白髮，亞洲人是30歲晚期，非裔美國人則是40歲後。平均百分之50的人，在50歲時頭髮會有一半灰白，而且女性會比男性晚5年出現白髮。

艾德爾曼表示，沒有臨床證據顯示，年輕時就出現灰白頭髮，壽命會比較短；丹麥研究也發現，頭髮斑白及禿頭程度與壽命無關。不過長出灰白髮後就很難再變黑，有一些暫時掉髮的圓形禿，則要等頭髮黑色素細胞趕上新髮生長速度時，頭髮才會重新變黑。

(中時電子報)