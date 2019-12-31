資深藝人康龍去年住處遭遇火災，妻子隔天傷重不治，而他則是臉部及雙手都被燒傷，一度需要插管治療，未料現在傳出當時火災吸入太多廢氣，導致胃因此受傷，食道還長了一顆瘤，目前只能暫停拍戲調養身體。

根據《三立新聞》報導，康龍2018年初住家起火，但由於當時在火場吸進過多廢氣，導致胃因此受傷，還在食道發現長了一顆瘤，導致重口味的食物不太能吃，不過治療後醫生表示沒什麼大礙，只要定期追蹤就可以，不過年事已高的他，發現身體似乎無法負荷，因此先暫停拍戲，改以偶爾上上通告為主。

至於有毒品、傷害、縱火等前科的兒子，目前仍在監獄服刑，預計明年4月就要出獄，對此康龍談及兒子則感嘆表示：「朋友說還是要再給兒子一個機會，就賭賭看吧，他要是再不改就不理他了」，言談中充滿著無奈。

(中時電子報)