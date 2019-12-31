鄭宏輝今天在選前民調封關前公布最後1波民調，其民調以30％領先其它候選人。（陳育賢攝）

鄭宏輝（中）民調持續領先，但是領先幅度並不大，仍在誤差範圍內，他希望選民集中選票，投給會贏的人。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（右）表示鄭宏輝（左）民調持續領先，但是領先幅度並不大，仍在誤差範圍內，他希望選民集中選票，投給會贏的人。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今天上午在大選民調封關前公布最新民調，其支持度為30％，第2為國民黨鄭正鈐的28.1％、時力高鈺婷則為18.5％，鄭宏輝表示，他將持續端出政策牛肉，讓自己的民調持續領先，但是領先幅度並不大，仍在誤差範圍內，希望選民集中選票，投給會贏的人。

鄭宏輝今天上午在市長林智堅、黨籍議員的陪同下公布最後1波民調，民進黨發言人陳建名表示，鄭宏輝踏實向前，爭取市民支持，面對政治口水民調領先，但高鈺婷的支持度一路持平，鄭正鈐更是不增反減，無法爭取市民認同，證明選民眼睛是雪亮的，不過鄭宏輝與鄭正鈐的民調非常緊繃膠著，不可輕忽國民黨陣營集結並動員，更不能被刮分選票，讓國民黨漁翁得利。

鄭宏輝指出，依此民調來看，他雖然領先但選情仍然非常緊張，只要誤差範圍內3％的民眾搖擺不定，就算是把票給時代力量候選人，時力仍然不會當選，只會讓國民黨漁翁得利，讓吳斯懷多1個同事，呼籲所有台派團結起來，「我們沒有分票的本錢」。

鄭宏輝說，此民調發現只有6成民眾一定會去投票，呼籲剩下近4成民眾一定要站出來，台灣民主化的過程有風有雨，大家風雨同行才能走到今天，人民當家做主，邀請大家一起，用手中選票，守護我們台灣的未來，籲請大家明年1月11日一定要去投票，守護台灣民主自由有經驗的候選人。

而今起，他會以站在街頭、十字路口、基層市場、掃街方式，持續爭取選民認同。

市長林智堅則表示，我們現在選情確實相當膠著，但是我們可以看得到，鄭宏輝一路以來透過不斷的提出政見與牛肉，得到市民的支持，現在民調的狀況雖然領先，但是並不保險，選情非常膠著，呼籲支持者還有所有的市民朋友們，一定要集中選票，投給能夠守護台灣建設的2號鄭宏輝。

(中時 )