裕隆(2201)集團旗下納智捷日前才發表上市的5+2人座多功能休旅車URX，持續在車展創造銷售佳績。納智捷表示，台北車展10天，整體接單目標200張，前3天URX接單約占65%，為主力銷售車款。

納智捷在12月中推出5+X休旅車款LUXGEN URX，預接單已經突破千台，並在車展持續強攻銷售，在車展期間祭出降價優惠成功激勵買氣。

本屆車展，納智捷也首度公開預計2021年才要發表的全新跑旅MBU，宣示品牌持續發展決心。MBU同時是納智捷全新打造的模組化平台-M平台上的首發車款。

LUXGEN這次車展首次曝光全新世代概念跑旅－MBU，以全新世代模組化平台，打造以風塑形挑戰0.28超低風阻、300匹大馬力為目標的2.0T新世代引擎，訴求「低耗能、高效能」，同時，全新休旅URX領軍全車系於車展登場，特別推出URX購車超值優惠，針對其他車款，車展也有限時優惠，最大優惠價值達11萬5千元。

(時報資訊)