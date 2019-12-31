前台南市議長李全教涉及議長賄選案，台南高分院更一審原本依行求賄賂罪判刑4年，褫奪公權5年，經最高法院撤銷發回更審後，更二審31日變更法條改依預備行求賄賂罪改判有期徒刑9月，褫奪公權3年，全案仍可上訴。

更二審合議庭認為，吳春成等人向議員谷暮．哈就提及的「企業家贊助」、「選前一半、選後一半」，主要是用來勸誘谷暮將議長票投給李全教，但因都被谷暮當場拒絕，此行為只是單純探詢意見，尚未形成對價，僅達預備行求賄賂階段，因此改判9月。

李全教被檢方依違反選罷法起訴移審後，經法院裁定1500萬元交保，並限制出境、出海、限制住居至今。先前台南高分院更一審依行求賄賂罪判刑4年、褫奪公權5年，李不服上訴最高法院後，撤銷原判再次發回更審。

最高法院指出，更一審對於「企業家贊助」一事，具體內容並不詳盡，無從評價是否足以影響或動搖谷暮的投票意向，原判決就此認定兩者有對價關係，此部分因攸關事實認定，有待進一步說明；此外，究竟屬「賄賂」或「不正利益」，判決相關說明也有矛盾之處。

在法院歷次審理時，李全教均否認委託他人以「企業家贊助」、「同額競選」利誘谷暮在議長選舉時支持他；同時，他也強調，檢方起訴的相關事證中，也都沒有所謂「企業家贊助」、「同額競選」等證據。李全教更喊冤說，此一莫須有的罪名，對他這輩子的懲罰已經夠了，如今他已是一介平民，請法官明察秋毫做出無罪判決，還他平靜生活。

(中時 )