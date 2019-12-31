國民黨立委陳玉珍今日接受中國時報專訪，痛批民進黨強推反滲透法草案趕在今日三讀過關的作為，認為將對金門經濟產生嚴重衝擊，而且金門多數民眾與大陸往來密切，更容易因為這樣的立法被羅織入罪。

陳玉珍指出，這次立法就像戒嚴時期刑法一百條的復辟，新瓶裝舊酒，對滲透定義模糊，而且立法內容採取空白授權，有無犯罪由行政機關說了算，容易羅織入罪，尤其金門跟大陸很近，宗教、文化、教育往來眾多，往後民眾去趟大陸回來可能被羅織入罪，誣賴你和大陸有不正當往來。

陳玉珍還質疑，反滲透法通過後，表示民進黨政府打算和大陸完全敵對、想讓兩岸終止交流，但兩岸應該往來，如果民進黨政府對兩岸關係抱持敵對態度，恐怕讓大陸鷹派抬頭，兩岸越將來越沒有和平交流可能性。尤其金門本是兩岸交流先鋒，屆時將嚴重衝擊金門小通和大陸的交流。因為大陸施行共產主義，各機關都由共產黨監督，所以未來民眾去大陸進香、經商、參加座談會都可能被扣上紅帽子。

陳玉珍還說，兩岸不往來或敵對，對中華民國經濟發展一點好處都沒有，尤其金門經濟高度依賴小三通，如果兩岸終止交流，對金門衝擊很大，民進黨根本就是為選舉一味對大陸搞出敵意，沒想過立法之後衝擊有多大。而且民進黨政府執政後已經修過多部法律，難道還不夠確保國家安全嗎？

(中時 )