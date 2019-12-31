財政部台北國稅局表示，民眾應與配偶合併申報綜合所得稅，但個人若是在年度中向戶政機關登記結婚或離婚者，隔年辦理當年度綜合所得稅申報時，可選擇與配偶分開或合併辦理結算申報。

假設A與配偶B在2018年結婚，則2019年5月報稅時，A、B都可以選用合併申報或分開申報，但後續年度只要未離婚都要採合計申報。

如果A、B在2020年離婚，則2021年5月報稅時，兩人又「重獲自由」，可以自主選用合併申報或分開申報。

(工商 )