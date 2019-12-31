結婚或離婚 隔年報稅可分開或合併申報 11:442019/12/31 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部台北國稅局表示，民眾應與配偶合併申報綜合所得稅，但個人若是在年度中向戶政機關登記結婚或離婚者，隔年辦理當年度綜合所得稅申報時，可選擇與配偶分開或合併辦理結算申報。 假設A與配偶B在2018年結婚，則2019年5月報稅時，A、B都可以選用合併申報或分開申報，但後續年度只要未離婚都要採合計申報。 如果A、B在2020年離婚，則2021年5月報稅時，兩人又「重獲自由」，可以自主選用合併申報或分開申報。 (工商 ) #申報 #合併申報 #離婚 也許您會感興趣 推薦閱讀 資金專法扣繳單 跨地區線上報ok 04:102019/12/27 金融．稅務 愛女失蹤10年「日日託夢」 母揭命案：她一直在房子後徘徊 15:232019/12/27 社會 學校赴陸交流需申報 教部遺憾澄清：不涉反滲透法 16:462019/12/28 生活 2019年10大刑案回顧》人倫悲劇 狠父勒斃親生小姊弟畏罪跳海 11:202019/12/30 社會 內政部公告 地王仍為台北101每坪595萬元 10:432019/12/31 政治 蔣友柏驚爆離婚！疑「欠扶養費」遭前妻怒告 11:242019/12/31 娛樂 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 富士康訂單恐遭瓜分 傳華為5G手機找陸企代工 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電獨吞美大廠肥單 明年旺到爆 - 財經 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 上班族注意！特休用不完換獎金 免課綜所稅 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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