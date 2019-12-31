上班族注意！特休用不完換獎金 免課綜所稅 11:392019/12/31 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 財政部。（圖／林昱均攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，年底尚有未休完的特別休假日，領取不休假獎金屬加班費，不用課徵綜合所得稅。 該局說明，依據勞動基準法規定，凡是勞工在年度終結或契約終止時未休完特別休假之所有日數，雇主應發給工資，該不休假獎金屬加班費的一種，依據所得稅法第14條第1項第3類薪資所得第4款但書規定，為雇主之目的，執行職務而支領之加班費不超過規定標準者，免計入薪資所得課稅。 (工商 ) #加班費 #休假 #獎金 #特休 #所得 也許您會感興趣 推薦閱讀 估可帶來數百億財政所得 高雄釋容積利多 財庫進補 04:092019/12/27 財經要聞 查賄選獎金 藍綠競加碼 04:102019/12/27 地方新聞 工作日遇投票日 勞動部：應發給加班費 16:512019/12/27 生活 外資企業所得 善用節稅三寶 04:092019/12/28 金融．稅務 無畏外資休假 高價股向前衝 04:092019/12/28 證券．權證 領12萬年終…他回家一算倒扣6百 08:012019/12/28 日常 《觀光股》六角尾牙慶豐收，年終最高12個月 09:262019/12/28 財經 台南市議會頒贈40萬獎金慰勉警方 治安滿意度六都之冠 14:552019/12/30 生活 觀念平台－經濟成長無感癥結 是所得停滯與不均 04:102019/12/31 產業特刊 行庫尾牙 合庫總獎金180萬 04:102019/12/31 金融．稅務 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 上班族注意！特休用不完換獎金 免課綜所稅 - 財經 - 工商 絕不在3個地方花大錢 有錢人超省錢習慣曝光 - 財經 富士康訂單恐遭瓜分 傳華為5G手機找陸企代工 - 財經 放大你的紅包錢！2020 高利率數位帳戶 最高1.3％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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