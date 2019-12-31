財政部高雄國稅局表示，年底尚有未休完的特別休假日，領取不休假獎金屬加班費，不用課徵綜合所得稅。

該局說明，依據勞動基準法規定，凡是勞工在年度終結或契約終止時未休完特別休假之所有日數，雇主應發給工資，該不休假獎金屬加班費的一種，依據所得稅法第14條第1項第3類薪資所得第4款但書規定，為雇主之目的，執行職務而支領之加班費不超過規定標準者，免計入薪資所得課稅。

(工商 )