中興電工電力事業群在手訂單達273.36億元，2021年底前產能爆滿；又拿下台糖七股太陽能光電廠標案預計2020年底前完工掛牌，都更案代表作—台北敦南御所建案預計2020年第四季交屋認列營收及獲利，重電、太陽能電廠及都更建案將是中興電明年營運成長動能。

中興電剛獲證期局核准可辦理15億元可轉換公司債，用以償還銀行貸款及改善財務結構，目前規畫明年元月上旬圈購，明年元月中旬完成資金募集。

法人估，中興電今年合併營收122億元、EPS上看1.5元，明年重電事業成長五成，對EPS貢獻約1元；台北敦南御所住宅建案銷售約48.52億元，依完工交屋比例，明年可認列營收23億元、獲利10億元。第二樁都更案位於新北市三重區，預計明年第一季拿到建照，近千坪土地興建兩棟住宅，樓高15樓住宅。

法人預估，中興電明年合併營收有機會挑戰198億元、EPS倍增挑戰3元。今日股價跳空大漲2.05元而以24.95元開出，隨後股價雖拉回，但成交爆大量撐住股價，目前呈現上漲走勢。

(工商 )