2019年台股今（31）日封關在即，今年來，加權指數大漲23.7％以上，然台灣生技指數即使今日跌深反彈，仍下跌近6％，上市櫃生技股整數股價表現落後，投資家認為，基本面優、股價大幅落後、估值偏低的個股，將有機會在2020年新的一年展開強勁反彈行情。

由於生技股今年來整體表現完全落後，但其中不乏有許多個股營收漸入佳境，或是整體獲利成長穩定，時序進入冬季為生技醫療股的旺季，具有題材性，帶動市場買盤轉戰生技股，帶 台灣生技指數今日展開反彈，到上午約11點時上漲0.36％，上市生技股也上漲0.69％，上櫃生技股則上漲0.34％。

個股方面，上市的國光生、神隆、岱宇、羅麗芬-KY、晶碩、麗豐-KY等股都大漲1～4％之間，上櫃的奈米醫材、達爾膚、醣聯、大學光、泰博、合世、智擎、明達醫、順藥、藥華藥、南光、基亞、大漲、台康生技、天良及雙美等，股價也齊漲1～5％左右。

(工商 )