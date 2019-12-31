男星高以翔11月底錄浙江衛視《追我吧》節目意外猝死，震驚和悲憾至今尚未消退，也因此事而引發外界對於為追求節目效果而輕率對待生命的反思，他倒下的那心痛的一幕還歷歷在目，如今竟又爆出台灣演藝圈爆發類似的事件，新生代女星徐瑋婷在日月潭錄節目途中落水，搭檔主持人郭彥均卻沒在第一時間出手相救，悲劇險些發生，徐瑋婷儼然「女版高以翔」。

男星郭彥均(左)。(中時資料照片)

預計2020年2月份上檔的新外景節目《奇幻的旅程》，還沒播出就爆出人身意外，據《鏡週刊》報導，兩人首度搭檔錄節目，到日月潭上進行立槳、划船活動，而徐瑋婷應節目效果落水，郭彥均見狀卻沒趕快救她，划著獨木舟的槳還打到她頭，事後徐瑋婷證實此事，表示當下很錯愕，最後是造型師踩著天鵝船前去相救。

據悉，當天製作單位本是安排郭彥均「划立槳落水」，然拍攝當天下雨且有寒流，郭因此改變心意不願配合，還傳他要求「加錢」，然徐瑋婷希望增加節目豐富性而勉強答應，郭彥均則改玩獨木舟。

而活動開始沒多久，徐瑋婷應安排落水，郭彥均興奮大喊「Oh My God！徐瑋婷我來救妳」，還說開播第一集「徐瑋婷就犧牲了」、「遇水則發」等等，被認為帶著幸災樂禍的意味，據透露，這之後郭彥均划到了她落水處，徐以為他要相救，沒想到卻是遭划槳打頭，且這段錄完後，郭彥均即自行划回岸邊，徐瑋婷則往遠處飄走，沒人要救她，最後是造型師踩天鵝船搭救，她才撿回一命。

徐瑋婷回憶當天，補充表示其實她過程中驚慌錯愕，因為當天寒流來但她沒做任何保暖措施，又因站不穩而落水5、6次，她表示教練一開始有扶她上去(立槳)，但後來反倒被她拖下水，反覆之下徐瑋婷在水中的時間過長，冷到全身發抖，「一直在想怎還沒人來救我！」，而此時郭彥均卻是一錄完就收工回岸上，原本教練安排她跟著郭一起回去，但是她已無力划動「抖到腳沒辦法站穩，保持不了平衡，一直掉入水中」，全身無力因此越漂越遠，所幸最後獲救，但徐瑋婷也緩頰，認為郭彥均「不是故意的」。

(中時電子報)