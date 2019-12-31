美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日遭到網友指為「靠爸族」的富二代，他出面澄清，這樣的說法並不是真的，他曾背過10萬美元的學貸，甚至連二手電腦都買不起。

外媒報導，有網友聲稱，馬斯克的父親擁有翡翠礦，因此他在成長和接受教育的過程中，屬於「特權階級」。對此，馬斯克回應，父親並沒有翡翠礦，而且他是靠自己念完大學，還背負10萬美元的學貸，他在Zip 2（馬斯克首家創立的軟體公司）時甚至連二手電腦都買不起，不知道這些謠言是哪來的？

馬斯克說，他從17歲就獨自離開南非，只帶一個背包跟一箱書，在媽媽親戚加拿大的農場以及溫哥華的木材工廠工作，後來進皇后大學，有領獎學金也背有債務，在賓州大學沃頓商學院和史丹佛大學也一樣。

馬斯克在1997年創立了Zip 2，兩年後出售了該公司，賺了3億美元，後來他用這筆錢創辦在線金融服務平台X.com，該公司在隔年與Confinity合併，成為後來的PayPal，電商巨頭eBay在2002年用15億美元收購PayPal。

馬斯克2002年創辦了SpaceX，2003年創辦特斯拉，2016年創辦Neuralink，一年後又創辦Boring Company。據富比世估計，馬斯克目前的身價為265億美元。

(中時電子報)