民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，新黨主席郁慕明（左二）、新黨不分區立委被提名人邱毅（中）等人依序發言，表達反對反滲透法的立場。（劉宗龍攝）

民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上，新黨主席郁慕明（右六）、新黨不分區立委被提名人邱毅（右五）等人依序發言，表達反對反滲透法的立場。（劉宗龍攝）

針對民進黨立法院黨團31日擬在院會強行通過《反滲透法》三讀，新黨青年軍一早在群賢樓前，頭戴紅色財神帽，象徵「反對反滲透法，不怕戴紅帽，我們的紅帽就是發財帽」，拉「綠色恐怖無法無天」布條，抗議反滲透法立法。（劉宗龍攝）

民進黨立法院黨團31日擬在立法院院會強行通過《反滲透法》三讀。中間選民黨、新黨、中華統一促進黨、勞動黨等多個政黨及團體齊聚在群賢樓前的濟南路上。

新黨主席郁慕明、新黨不分區立委被提名人邱毅（右二）等人依序發言，表達反對反滲透法的立場。

新黨青年軍也是一早就在群賢樓前，頭戴紅色財神帽，象徵「反對反滲透法，不怕戴紅帽，我們的紅帽就是發財帽」，拉「綠色恐怖無法無天」布條，抗議反滲透法立法。

(中時 )