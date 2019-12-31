2020總統大選倒數10天，選戰進入最後時候，國民黨總統候選人韓國瑜也宣布射出第三支穿雲箭，呼籲台灣所有軍公教警消以及情治人員，回到公職人員的最美初衷。

韓國瑜今（31）日在臉書表示，今年7月28日，發出第一支穿雲箭，號召海外僑胞和台灣人民一起終結民進黨的吃香喝辣、腐敗自肥，讓中華民國的青天白日重現。9月2日第二支穿雲箭，讓厭惡選舉歪風的好朋友們一起到新北，用千軍萬馬的歡笑、歌聲與正能量，擊退、改變翻轉一切烏煙瘴氣的負能量。

今日要發出第三支穿雲箭，韓國瑜呼籲軍公教警消以及情治人員，回到公職人員的最美初衷，「余誓以至誠，恪遵國家法令，盡忠職守，報效國家，不妄費公帑，不濫用人員，不營私舞弊，不受授賄賂。」

韓國瑜說，相信軍公教可以感受到，這幾年已被包圍在重重利益試探與權力威脅之中，進一步就是同流合汙，退一步就是有志難伸，因此懇請各位在這最後的黑暗時刻，繼續堅守崗位、嚴守中立，並向國家盡責、不向特定政黨盡責，為人民服務，不為邪惡勢力服務。

韓國瑜認為，所有軍公教都是中華民國的優秀人才，也是中華民國與台灣價值的第一道防線，而如同楊蕙如一樣的鬥爭共犯，或是製作國防部宣傳片的政治馬屁，犧牲的不只是這些涉事人員的節操與良知，更是重創整個中華民國與台灣價值的民主精神與自由意志，這些共犯與馬屁，讓台灣民主與自由變成一場極其諷刺的政治騙局。

破空而去的第三支穿雲箭，也是韓國瑜要呼籲台灣所有軍公教警消以及情治人員，不向腐敗低頭、不為邪惡服務，若2020有幸當選，將不問過去、只看將來，誓以至誠，恪守憲法，建立一個增進人民福祉、捍衛國家利益的廉能政府，同時邀請軍公教警消與情治人員挺起腰桿，一起捍衛台灣價值的完全民主和真正自由。

(中時電子報)