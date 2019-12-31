湖人球星詹姆斯(LeBron James)歡度35歲生日(美國時間1984年12月30日)，但是他懶得開趴慶祝。理由很簡單，他笑說：「我不想開趴，因為我得掏錢。太扯了，我還得花錢張羅自己的生日派對！」

根據好友韋德(Dwyane Wade)幾年前爆料，詹姆斯可能是聯盟最小氣的有錢人，後來他自己也承認了。「我還在用免費版的潘朵拉(音樂App)，我常常聽音樂聽到一半就被廣告打斷。」而且詹姆斯還要透過總教練的手機熱點分享來使用網路。有記者忍不住問他：「你知道自己發財很久了嗎？」詹姆斯說：「可是我不想付錢！」有趣的是潘朵拉後來因此無償提供付費帳號給詹姆斯使用，其實他們的月費也才13美元。

詹姆斯說他35歲生日沒有特別心願，「我最重要一次許願是21歲生日，今年就是普普通通。我的最大心願會留到40歲，到時候一定很精采。」起碼他那時候應該會自己付錢開趴了，他是過去十年世界收入最高的籃球員(富比士估計6.8億美元)，近年還用過直升機代步。

(中時電子報)