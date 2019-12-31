對於妖西評論，網友回應「至少中台灣縣市，蔡英文會很難看」。(擷取自妖西臉書)

國民黨總統候選人韓國瑜29日在台中市舉辦造勢晚會，吸引超過30萬名支持者現身力挺，不僅挺韓粉絲士氣大振，也讓很多綠營支持者開始憂心。對此，前太陽花成員妖西（劉敬文）直言，看到一堆人因為韓造勢場人不少而崩潰，「蠻無言的」。他說蔡真的是李扁蔡三位本土派總統當中最肉腳的那個啊！

妖西在臉書指出，看到一堆人因為韓造勢場人不少而崩潰，感覺蠻無言的，「早知如此何必當初？」他指出，蔡英文真的是李扁蔡三位本土派總統當中最肉腳的那一個，不趁初選趕快換掉，還等什麼？等那些坐著位置不幹活的油水撈到好撈到滿嗎？

妖西也諷刺表示，人有時候就是會被自己的愚蠢給搞死啊。

網友則紛紛表示「至少中台灣縣市，蔡英文會很難看」、「坦白說，看到昨晚台中造勢，覺得去年1124那個氛圍又回來了」、「不是人民不趁初選趕快換掉，是不公平的選舉啊」、「有時命運就是如此，只要國民黨其他人出來選蔡英文想連任會很難」、「我們這些原本死忠支持民進黨的，都可以暫時選韓倒蔡了，她能贏才怪咧！」。

但也有網友認為「蔡英文穩贏吧，韓只有造勢強而已」、「蔡英文不會輸的！韓那套你也信？」

(中時電子報)